A Ferrara in auto di notte a 103 anni con la patente scaduta, "Comunque non mi fermo, andrò in motorino"

La notizia è di quelle che suscitano tenerezza e sorriso allo stesso tempo. E' arrivata dalla provincia di Ferrara. A Bondeno i controlli dei carabinieri sulle strade hanno coinvolto anche un'anziana, Giuseppina Molinari, che era in viaggio con la propria auto verso Vigarano Pieve per andare a trovare un gruppo di amici. Fin qui nulla di strano. Il problema è sorto quando i militari hanno visto che la patente della donna era scaduta ormai da due anni , dal 2022, e che la vettura era senza assicurazione . Ah, un "piccolo" particolare: Giuseppina, " la Giose " come la chiamano quelli che la conoscono, ha 103 anni !





"Non rinuncio alla mia indipendenza"