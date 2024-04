Appende un suo disegno tra le opere del museo per cui lavora, licenziato dipendente in Germania

La storia, riportata dall'agenzia di stampa AdnKronos, è di quelle che fanno sorridere, anche se l'esito finale, purtroppo per il protagonista, non è stato quello che lui stesso aveva desiderato, anzi. Un dipendente della Pinakothek der Moderne a Monaco , il più grande museo d'arte moderna e contemporanea internazionale, disegni e grafica, architettura e design in Germania, ha appeso a fine febbraio un proprio disegno tra le opere della collezione di arte moderna esposte nelle sale , per intenderci, insieme a capolavori, ad esempio, di Picasso e di Ernst Ludwig Kirchner. Un grande debutto finito male: l'aspirante artista è stato allontanato dall'incarico e la sua opera rimossa. Una portavoce del museo, Tine Nehler, contattata dal Washington Post, ha ammesso che a volte i dipendenti possono avere un alto livello di identificazione con il loro luogo di lavoro. Tuttavia, ha aggiunto, " devono rispettare la sicurezza e non devono mettere a rischio beni culturali di valore ". La polizia tedesca sta indagando sull'uomo per danni alla proprietà perchè ha anche bucato le pareti per appendere quella che, per lui, era una vera e propria opera incompresa. L'uomo, stando a quello che hanno riportato i media tedeschi, si è giustificato affermando che ha fatto tutto sperando che rappresentasse la sua svolta artistica .