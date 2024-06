Gran Bretagna, William compie 42 anni, Re Carlo diffonde foto con il Principe bambino

Una foto in bianco e nero che lo ritrae sorridente, da bambino in braccio a Re Carlo suo padre . Così la Casa reale, come ha scritto l'agenzia di stampa Adnkronos, ha voluto fare gli auguri al principe del Galles, William, che oggi compie 42 anni. L'immagine, condivisa sull'account 'X' della Royal Family, è stata scattata a Kensington Palace, a Londra, il primo febbraio del 1983. Ed è stata accompagnata dal messaggio: " Buon compleanno al Principe di Galles !". Anche il Museo Nazionale della Royal Navy ha condiviso su 'X' un post di auguri al principe William, elogiando il "suo periodo significativo con la Royal Navy come parte del suo addestramento militare , completando un servizio di due mesi nel 2008". Nel post di auguri si legge anche che "il modo in cui ha condotto la sua formazione è stata una testimonianza del suo impegno nel servire il suo Paese". Dal suo ultimo compleanno, William ha lanciato "Homewards", un impegno quinquennale per sradicare il problema dei senzatetto in sei località del Regno Unito. E' inoltre impegnato nella sensibilizzazione sulla salute mentale e per l'Earthshot Prize, concorso ambientale da 50 milioni di sterline per trovare soluzioni per aiutare il pianeta.