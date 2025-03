Tragedia a Catania, giovane di 16 anni muore dopo essere precipitato dal tetto di un centro commerciale

La città di Catania è sotto choc dopo la morte di un ragazzo di 16 anni , residente a Motta Santa Anastasia, precipitato da un lucernario del parcheggio esterno, che si trova sul tetto del centro commerciale Etnapolis, a Belpasso . La struttura è stata progettata dal grande architetto Massimiliano Fuksas. Secondo gli inquirenti si sarebbe trattato di un incidente . Il minorenne è deceduto, la notte scorsa, dopo essere stato portato, d'urgenza, all'ospedale San Marco. Per motivi ancora da chiarire la vittima, che era in compagnia di un gruppo di amici, sarebbe salita sul vetro del lucernario che sotto il suo peso avrebbe ceduto , facendolo precipitare da un'altezza di più di 15 metri. L'impatto è stato violentissimo e il 16enne ha riportato ferite molto gravi. I carabinieri della compagnia di Paternò, a cui è stata affidata l'indagine, hanno interrogato diversi ragazzi presenti nel centro commerciale, dove saranno eseguiti ulteriori sopralluoghi. Occorrerà chiarire perché i giovani si trovassero in quel punto, un lucernario non aperto al passaggio del pubblico. Per cadere, inoltre, il minorenne avrebbe dovuto sporgersi da una finestra. Il reato ipotizzato è quello di omicidio colposo . L'apertura del fascicolo è un atto dovuto per eseguire gli accertamenti e verificare, tra l'altro, eventuali violazioni nel rispetto delle norme di sicurezza. La Procura siciliana non ha ritenuto necessario disporre l'autopsia e ha concesso il nulla osta per la restituzione del corpo alla famiglia.