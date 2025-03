Trump sentirà Putin in settimana, il presidente americano ha detto di essere molto arrabbiato con il leader del Cremlino

Donald Trump prevede di parlare con Vladimir Putin in settimana. E’ quanto ha fatto sapere lo stesso presidente americano in un'intervista a Nbc. Mi sono molto arrabbiato con il leader russo, ha raccontato il capo della Casa Bianca, quando ha criticato la credibilità di Zelensky, paventando un governo di transizione per l'Ucraina. Se non dovessimo riuscire a raggiungere un accordo per fermare lo spargimento di sangue per colpa del Cremlino, ha poi minacciato il tycoon, applicherò tariffe secondarie sul petrolio di Mosca. Il presidente degli Stati Uniniti ha sottolineato: “Putin sa che la mia rabbia può dissiparsi rapidamente se fa la cosa giusta”. Donald Trump ha infine spiegato che i dazi del 25% sul combustibile russo potrebbero scattare entro un mese, in assenza di un un'intesa sul cessate il fuoco con Kiev.