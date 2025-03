"Così è morto Diego Armando Maradona": mostrate in aula nel processo foto shock del campione argentino Photo Credit: @libernordeste via X

Prima di entrare in aula, a Buenos Aires, nel tribunale di San Isidro, per il processo per la morte di Diego Armando Maradona, centinaia di persone, ieri, hanno cercato di attaccare l'equipe medica che ha curato l'ex campione argentino . "Assassini, assassini": questa l'accusa gridata agli imputati. In aula il pm Patricio Ferrari ha mostrato la foto del cadavere di Maradona, con l'addome deformato. " Guardate, così è morto Maradona ", ha affermato Ferrari. "Chiunque tra gli imputati affermi che non aveva compreso quello che stava succedendo a Diego sta chiaramente mentendo. Le sue condizioni erano evidenti ", ha aggiunto il magistrato.





In lacrime le figlie di Maradona

Alla vista della foto sconvolgente del padre morto le figlie, Dalma e Giannina, sono scoppiate in lacrime, poi consolate dall'altra sorella Jana . La drammatica scena, diventata purtroppo virale, che ha fatto il giro del mondo, tra le altre cose, è andata in onda nella diretta streaming del processo trasmessa dalla Corte Suprema della provincia di Buenos Aires. Il processo vede come imputati, con l'accusa di omicidio semplice, con dolo eventuale, l'intero staff medico che aveva in cura il campione argentino nei suoi ultimi giorni di vita. In tutto otto persone, tra medici e infermieri, tra cui figura il medico curante, il neurochirurgo Leopolodo Luque. L'ex moglie di Maradona, Veronica Ojeda, ha avvicinato uno degli accusati, la psichiatra Agustina Cosachov, rivolgendole, in lacrime, una serie di insulti.





Giustizia per la morte di Maradona