Pensionato ucciso in provincia di Mantova, arrestata la figlia 46enne. Il movente forse legato all'eredità

Svolta clamorosa nelle indagini sull'omicidio di Francesco Capuano, l'anziano ucciso lo scorso 23 dicembre, all'interno del garage vicino alla sua abitazione a Suzzara, in provincia di Mantova. Questa mattina i carabinieri hanno arrestato la figlia 46nne della vittima, Rosa Capuano. L'uomo, secondo i rilievi degli esperti del R.i.s. dei carabinieri, sarebbe stato colpito alla testa da diversi proiettili, sparati da distanza ravvicinata. Il movente dell'omicidio, stando alla ricostruzione degli inquirenti, sarebbe da attribuire alla volontà della donna di affrancarsi dalla figura paterna, ritenuta troppo possessiva, nonché alla convinzione dell'indagata di poter diventare erede universale .





La presunta assassina accusata di omicidio premeditato

Rosa Capuano è stata arrestata a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, a casa della sorella, dove si era trasferita subito dopo l'omicidio visto che la sua abitazione, a Suzzara, nel Mantovano, era stata posta sotto sequestro. La donna è stata trasferita in carcere a Mantova, dove è arrivata nel pomeriggio. Le accuse, che le vengono contestate, sono di omicidio premeditato e detenzione illecita di arma da sparo . Le indagini sono ancora in corso, ma nei confronti della figlia sono già stati raccolti, secondo gli investigatori, come ha riportato l'agenzia di stampa "Ansa", gravi indizi di colpevolezza. La mattina del 23 dicembre scorso, la donna allertò i soccorsi sostenendo di avere trovato il corpo del padre, sul sedile del lato guida della sua automobile, all'interno del box situato nel garage condominiale, a Suzzara . Ai carabinieri la donna aveva detto di aver accompagnato il padre in garage per uscire con l'auto, come faceva tutti i giorni, e di essere poi risalita in casa a prendere un non meglio precisato oggetto che si era dimenticata. Al ritorno in garage, dopo più di mezz'ora, aveva detto di aver trovato il cadavere del padre . L'autopsia ha poi stabilito che Francesco Capuano, pensionato di 79 anni, sarebbe morto tra le 9 e le 9.30 del mattino, a causa delle ferite provocate da tre proiettili di arma da fuoco sparati contro, a bruciapelo, alla testa.