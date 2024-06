Nel 2032 l'Inps avrà perdite consistenti per miliardi di euro, le cause sono la longevità e la bassa fecondità

L'invecchiamento della popolazione e il calo demografico graveranno sul bilancio dell'Inps, la cui situazione patrimoniale girerà, nel corso di 10 anni, in passivo, passando da +23 miliardi nel 2023 a -45 miliardi nel 2032, con dei risultati di esercizio negativi che peggiorano nel decennio da -3 miliardi a -20 miliardi. E' quanto sottolineato dal Civ dell'Istituto, ascoltato in audizione alla commissione di controllo sugli enti previdenziali, secondo quanto riporta l'agenzia Ansa. Nella sua relazione il presidente del Civ, Roberto Ghiselli, ha parlato della " combinazione di due tendenze, l'aumento della longevità e la bassa fecondità, che hanno provocato e provocheranno la cosiddetta inversione nella piramide delle età . Il saldo positivo dei flussi migratori non è sufficiente a bilanciare il saldo negativo della dinamica naturale. Il tendenziale calo demografico già ora determina uno squilibrio notevole fra le coorti interessate o prossime al pensionamento, e quelle in ingresso nel mercato del lavoro, con una contrazione tendenzialmente crescente della popolazione attiva". " Nel 2050 i cittadini over 65 rappresenteranno fino al 35% della popolazione nazionale , e questo determina la necessità di ripensare al sistema del welfare, la silver economy sarà vista sempre più come grande opportunità occupazionale del paese". Lo ha detto il presidente dell'Inps, Gabriele Fava, presentando i dati sul lavoro domestico in Italia, spiegando che "i nonni sono oggi una forma di welfare ma allo stesso tempo un indicatore di cosa servirà in futuro"