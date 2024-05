Il mondo del vino ricorda il gastronomo Luigi Veronelli, in Toscana riunite le eccellenze dell'enologia italiana

Il bellissimo Podere Pietravento di Campiglia Marittima, in provincia di Livorno, sarà teatro di una serata, organizzata dal Seminario Permanente Luigi Veronelli, l'Associazione per la cultura del vino e degli alimenti italiani, per commemorare l'uomo considerato una vera e propria istituzione nel mondo dei vini in Italia e non solo. Venticinque etichette, Tre Stelle Oro, di tutta Italia, saranno presenti in Toscana e al centro di una serie di incontri dedicata a Veronelli, scomparso a Bergamo il 29 novembre del 2004. Proprio la provincia della città dove è morto ha voluto dedicargli, all'interno dello storico ex Convento dei Neveri, un vero e proprio museo con testimonianze, scritti, libri, la sua guida dei vini e l'intero patrimonio culturale dell'intellettuale lombardo, punto di riferimento per tutto il settore enogastronomico della nostra penisola. Nel 2003, un anno prima della morte, la sua città di origine, Milano, gli ha conferito il più importante riconoscimento cittadino e cioè l'Ambrogino d'oro.





Il vino come l'arte