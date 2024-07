Sanremo 2025 verso il cambiamento delle date. Ecco perché e cosa sta accadendo

La Rai sta già pensando a Sanremo 2025 e poche settimane fa erano state diffuse le date ufficiali: dal 4 all’8 febbraio 2025. L’amministratore delegato della Rai però avrebbe fatto notare come in quelle date si giocherebbero proprio i quarti di finale della Coppa Italia, trasmessi da Mediaset e molto seguiti, al punto da essere dei possibili competitor in termini di ascolti tv.

Le nuove date di Sanremo 2025

La motivazione per il cambiamento delle date pensate per il Festival di Sanremo 2025 è da ricercare nella concomitanza di programmazione della kermesse con i quarti di finale di Coppa Italia. Le nuove date individuate sarebbero quelle dall’11 al 15 febbraio, in questo caso non ci sarebbero competitor così forti sulle altre reti come potrebbe esserlo il calcio e l’attenzione sarebbe puntata sull’evento musicale dell’anno: cosa che mette d’accordo anche gli investitori pubblicitari, essendo il Festival una grande vetrina anche per loro. Il mese di febbraio è comunque un mese ricco dal punto di vista sportivo, spostandosi di una settimana ci si scontrerebbe comunque con i playoff della Champions League nei quali, probabilmente, giocheranno alcune se non tutte le squadre italiane.

La decisione non sembra essere chiusa definitivamente ma, a quanto si apprende, le nuove date sembrano certe al 90%. La conferma potrebbe arrivare durante la presentazione dei Palinsesti Rai 2024/2025 prevista per il 19 luglio.

Conseguenze del cambio date

Il cambio delle date di Sanremo 2025 potrebbe però portare a delle conseguenze in ambito turistico. Molti in queste settimane, uscite le date prima considerate ufficiali, avevano già prenotato per trascorrere quei giorni nella città di Sanremo o, al contrario, volevano allontanarsene in vista del caos previsto per la kermesse.

Le novità introdotte da Carlo Conti

Il conduttore, Carlo Conti, ha introdotto o meglio ha rispolverato alcune delle regole dei Festival pre-Amadeus. Innanzitutto ha reintrodotto la categoria Nuove Proposte separata da quella dei big per valorizzare ulteriormente i giovani, il vincitore della categoria Nuove Proposte sarà annunciato durante le serate del Festival e non parteciperà quindi alla gara con i big.

L’obiettivo di Conti è snellire il Festival: "Ci saranno meno canzoni in gara, chiuderemo prima e rimettiamo il Dopofestival. Inoltre non ci saranno eliminazioni, oggi non avrebbero più senso, sono superate" queste le sue parole in conferenza stampa. Ha poi espresso un suo sogno: “Sarebbe fantastico iniziare con Albachiara cantata da Vasco Rossi. Vasco pensaci: lo vuole l'Italia”.