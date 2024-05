Atletica, dopo nove mesi, ad Ostrava, nei 400 ostacoli, è tornata a brillare la stella di Alessandro Sibilio

Nove lunghi mesi fermo, con problemi fisici che lo hanno costretto ai box, in attesa di tornare quello che tutti si aspettano, uno dei più talentuosi e potenti ostacolisti su cui l'Italia possa puntare . Il giovane "D'Artagnan" Alessandro Sibilio, 25 anni, cresciuto sportivamente al Parco Virgiliano di Posillipo che, negli anni, ha visto anche gli allenamenti su pista del divino Diego Armando Maradona, ha lavorato duro, sotto gli occhi vigili del suo allenatore e di papà Sergio che lo segue, da sempre, con tutta la famiglia, mamma e sorelle. La serietà come stile di vita, pochi vezzi , tra cui quell'anello all'indice della mano destra che accompagna le pagaiate in retta di arrivo di Alessandro, nei finali di gara che lo hanno fatto conoscere agli appassionati di atletica. Ad Ostrava, in Repubblica Ceca, nella prestigiosa tappa Gold del Continental Tour, da applausi il rientro di Alessandro, a segno nei 400 ostacoli. Il suo 48.25 è il miglior tempo d’Europa dell’anno , in attesa dell’esordio di Karsten Warholm, domani a Oslo, in Norvegia, in Diamond League. Roma 2024 e i Giochi di Parigi sono ormai prossimi e l’ostacolista napoletano, finalista olimpico, è carico a mille, pronto a ripetere gare alla Sibilio. "Non mi aspettavo una prova di questo livello", ha detto Alessandro, " Sono certo che nel finale posso fare ancora meglio . È un buon inizio di stagione e ora puntiamo a Roma al 100%, gareggiare in casa è una grandissima motivazione per me e per tutta la Nazionale”.