Un ragazzo di 18 anni è morto schiacciato mentre era su un mezzo agricolo, è successo nel Lodigiano

Un giovane di 18 anni è morto, questa mattina, nel crollo di un macchinario che lo ha travolto mentre lavorava in un campo , all'interno di una cascina a Brembio, nel Lodigiano. All'infortunio ha assistito un collega di 20 anni che si è sentito male. Da una prima ricostruzione, la vittima sarebbe rimasta schiacciata dalla caduta di un pesante componente di una macchina agricola . Quando i soccorritori del 118 sono arrivati sul posto il ragazzo era già morto. La Procura di Lodi ha sequestrato il mezzo agricolo su cui era la vittima, il 18enne Pierpaolo Bodini. Il procuratore Maurizio Romanelli, intanto, secondo quanto ha riportato l'agenzia Ansa, ha disposto che non venga eseguita l'autopsia. I familiari del ragazzo possono quindi organizzare i funerali. La madre ha ricordato come "la passione della vita" del figlio fosse proprio quel lavoro e che è morto "facendo ciò che aveva sempre desiderato". Sul posto è arrivata anche la sindaca di Brembio, Oriana Ghidotti, che ha annunciato che proclamerà una giornata di lutto cittadino : "Non so davvero cosa pensare. Questa era la sua passione più forte. Morire così, a questa età, non ci sono parole".