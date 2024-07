Nel giorno dell'inizio delle Olimpiadi sabotate le linee dell'Alta Velocità di Parigi, caos e cancellazioni di treni

La società ferroviaria francese ha subito, oggi, un attacco informatico massiccio che ha, letteralmente, paralizzato la sua rete dell’Alta Velocità, proprio a poche ore dalla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Parigi, in una capitale che è blindata per l'inizio della manifestazione, con oltre 100 capi di Stato che sono arrivati in città. Diversi atti dolosi, concomitanti, hanno colpito 3 linee su 4. Sono stati appiccati anche incendi per danneggiare gli impianti. "Stiamo deviando alcuni treni sulla linea classica, ma ne cancelleremo un gran numero. L’emergenza dovrebbe durare almeno fino a tutto il fine settimana ”: così l’operatore ferroviario in un comunicato che è stato diffuso in mattinata. A tutti è stato consigliato di rimandare, se non strettamente necessario, eventuali viaggi verso la capitale e di non recarsi nelle stazioni, specificando che tutti i biglietti sono sostituibili e saranno rimborsabili al 100%.





Sabotaggio preparato e coordinato

I servizi di intelligence francesi e le forze dell'ordine sono mobilitati per identificare gli autori di quello che appare un vero e proprio sabotaggio, preparato e coordinato , come ha detto anche il premier francese, Gabriel Attal. "Prenderemo gli autori di questi attacchi", ha rassicurato lo stesso capo del governo di Parigi. Tutto questo mentre in mattinata è stato evacuato, per motivi di sicurezza, l’aeroporto di Basilea-Mulhouse che si trova vicino a Friburgo, al confine franco, svizzero, tedesco. Dopo controlli accurati nella struttura, durati un paio di ore, la circolazione degli aerei è tornata alla normalità.





Allarme bomba al Media Center

Allarme, nel pomeriggio, al Media Center dei Giochi di Parigi 2024, con migliaia di giornalisti al suo interno, in attesa di partecipare alla Cerimonia di apertura, che inizierà alle 19.30, con la polizia francese che, per sicurezza, ha transennato tutto il perimetro del Palazzo dei Congressi. " C'è stato un allarme fuori dal Centro. Allarme bomba? Non lo sappiamo ancora bene ", ha riferito la polizia nazionale francese, secondo quanto ha riportato l'agenzia Ansa, ai giornalisti stranieri che erano all'esterno, mentre ha allargato il perimetro di controllo. Dopo alcuni minuti l'allarme è comunque rientrato .