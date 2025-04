Feminicidio a Bitonto, un pensionato di 75 anniha ucciso la moglie a colpi di forbici, poi ha chiamato il 112

Ha usato un paio di forbici per colpire sua moglie Vincenzo Visaggi , l'operaio in pensione che stamattina ha ucciso Lucia Chiapparino nella loro abitazione a Maruggio , frazione di Bitonto . Le forbici sono state ritrovate sul luogo dell'omicidio. Dopo avere aggredito la donna (entrambi hanno 75 anni) , IL pensionato ha usato le forbici per colpirsi al torace: si è ferito ma non in modo grave. E' stato trasportato in codice giallo al Policlinico di Bari dove è ricoverato e piantonato.

Chiama ll 112, poi si barrica in bagno

Ha chiamato i carabinieri dicendo ho ucciso mia moglie, venite a prendermi, questo prima del tentativo di togliersi la vita. Sono in corso indagini per chiarire cosa abbia potuto determinare la furia omicida dell’uomo, che si è poi barricato in bagno all’arrivo dei carabinieri. Un comportamento che delinea una scarsa lucidità mentale. Al loro arrivo i militari sono riusciti a entrare e a bloccarlo. Indagini in corso per accertare il movente. Tre i figli della coppia, non conviventi. A quanto si è appreso, il padre di lei è morto la scorsa settimana all'età di 99 anni. I due abitavano in una palazzina ad un piano nel centro di Mariotto, una frazione di Bitonto ad una quarantina di chilometri da Bari.