Per fare un selfie danneggia una tela, è accaduto questa mattina agli Uffizi di Firenze

Fuoriprogramma al museo. Un lieve danno a una tela esposta agli Uffizi di Firenze è stato provocato da un visitatore che questa mattina avrebbe urtato involontariamente il dipinto mentre indietreggiava per farsi un selfie. Il quadro seicentesco 'Ritratto di Ferdinando de' Medici gran principe di Toscana', di Anton Domenico Gabbiani, è stato già rimosso per essere risistemato. Il personale del museo è intervenuto subito. Il responsabile è stato identificato. Sarà denunciato. In base a una foto pubblicata sul sito del Corriere, si vede uno squarcio sul dipinto, all'altezza del piede destro del gran principe fiorentino. Gli Uffizi hanno confermato che il danno non è grave. Dopo il restauro l'opera potrà tornare in esposizione. Secondo indiscrezioni, i vertici degli Uffizi stanno pensando di vietare selfie all'interno del museo.

