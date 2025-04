Procedono le inchieste su traghettopoli, i biglietti gratis erano un usanza di cortesia, non finalizzata a favori

È stato interrogato in procura a Genova dal pm Walter Cotugno l'amministratore delegato di Moby Achille Onorato. L'imprenditore, figlio di Vincenzo Onorato, è indagato nell'ambito dell'inchiesta sui biglietti dei traghetti regalati a ufficiali della capitaneria, per lui non è stata chiesta alcuna misura. Il manager, accusato di corruzione, si è presentato in procura con l'avvocato Pasquale Pantano e non ha risposto alle domande degli inquirenti Domani mattina, invece, continueranno gli interrogatori preventivi davanti alla giudice Silvia Carpanini per gli indagati per cui la procura ha chiesto le misure cautelari (2 arresti domiciliari e 11 interdittive).