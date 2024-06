Vendita record all'asta, a Parigi, per "Il Melone" di Chardin pagato ben 26, 7 milioni di euro

Il dipinto "Le melon entamé", "Il melone tagliato", del pittore francese Jean Siméon Chardin, maestro delle nature morte, è stato venduto all'asta da Christie's, a Parigi, per 26.730.000 euro, tasse comprese. Il quadro, che non ha vincoli o restrizioni di esportazione, è stato al centro di una lunga gara al rialzo, nella serata di ieri, tra più acquirenti e alla fine è stato aggiudicato, per oltre tre volte la stima base di 8.000.000 di euro , ad un collezionista europeo, come ha fatto sapere un portavoce della casa d'aste all'Adnkronos. Il prezzo di "Le melon entamé" ha stabilito, in un'unica volta, due record: è il dipinto della categoria "Old Masters" più costoso mai venduto in Francia e la pittura francese del XVIII secolo più cara al mondo . I prezzi delle opere di Chardin si sono impennati in modo clamoroso dopo che, nel 2022, il suo quadro "Cestino di fragole di bosco", una natura morta, è stato venduto per 24,3 milioni di euro all'asta da Artcurial, a Parigi, e su cui, poi, il Museo del Louvre ha esercitato la prelazione per farlo entrare nelle sue collezioni. "Le melon entamé" è una delle opere più importanti dell'artista francese ed ha fatto parte delle collezioni Marcille e Rothschild. Per Pierre Etienne, direttore internazionale di Christie's per i dipinti antichi, questo quadro è " un esempio di pura poesia pittorica, un momento sospeso nel tempo che racchiude tutta la magia di Chardin : l'equilibrio della composizione, della luce, del colore e della forma". Il dipinto fu esposto per la prima volta al Salon annuale dell'Académie de Peintures et de Sculptures nel 1761 a Parigi, insieme al suo pendant, "Le bocal d'abricots", ora all'Art Gallery of Ontario di Toronto.