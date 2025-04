Pietro Parolin. segretario di stato favorito per la successione di Bergoglio, anche nel conclave artificiale

Cambia tutto nel cammino della chiesa e della cristianità. Adesso c’è la possibilità di fare il conclave artificiale. Però le previsioni coincidono con quelle normali. Pietro Parolin classe 1955, di Schiavon provincia di Vicenza, attuale segretario di stato della Santa Sede, che officerà la messa di domenica prossima ha un vantaggio. "Coniuga il sostegno di una parte significativa dei 53 europei, degli italiani desiderosi di 'riportare a casa il papato' e di molti moderati del Sud che vedono inlui la garanzia di una transizione graduale piuttosto che di un'inversione di rotta. La sua lunga esperienza diplomatica rassicura chi desidera riforme della curia senza sconvolgimenti", afferma ChatGpt. L’intelligenza artificiale per non tiene in nessun conto la salute di Parolin che ha avuto un periodo di malattia che lo ha portato a ricovero in ospedale. In particolare, ha avuto una polmonite bilaterale. Il cardinale si è anche sottoposto ad un intervento chirurgico presso l'ospedale di Padova per una piccola lesione vicino alla cistifellea e al pancreas.