Calcio. Il mercato allenatori sta tenendo banco. Conte, Gasperini e Pioli i nomi di cui si parla di più

Il mercato allenatori è più che mai al centro delle attenzioni degli appassionati . Sono almeno otto le squadre che cambieranno tecnico per la prossima Serie A. La Juventus, esonerato Massimiliano Allegri, ha affidato la panchina al traghettatore, per il finale di stagione, Paolo Montero, ma il futuro è già scritto. Sarà Thiago Motta, in uscita dal Bologna, a guidare i bianconeri nella Serie A 2025. Proprio il Bologna, vera sorpresa del campionato che sta finendo, potrebbe scegliere Vincenzo Italiano che, dopo la finale di Conference League di mercoledì prossimo, comunicherà l'addio ai viola, che potrebbero scegliere Maurizio Sarri o Roberto De Zerbi. I felsinei sono in pole, con il Napoli alla finestra. La società partenopea dovrà rifondare tutto dopo il disastro nell'anno seguito alla scudetto. Da settimane, ormai, il balletto dei nomi per la panchina azzurra vede coinvolti Antonio Conte, Stefano Pioli, Giampiero Gasperini e Vincenzo Italiano . Chissà se davvero uno di questi sarà il prossimo allenatore del Napoli. Al presidente Aurelio De Laurentiis, come sempre, l'ultima parola. Il Milan, lasciato libero Pioli, dovrebbe annunciare il portoghese Paulo Fonseca. L'Atalanta campione dell'Europa League sta puntando tutto sulla conferma di Giampiero Gasperini, splendido artefice del progetto dei bergamaschi, insieme al presidente Antonio Percassi. Gasperini è tentato, come anticipato in precedenza, dalla corte serrata degli azzurri partenopei, ma la sensazione è che voglia continuare il ciclo vincente con la Dea . Il giro delle panchine coinvolge anche il Cagliari, che ha tributato la giusta ovazione a Claudio Ranieri che non allenerà più club, il Monza, destinato a cercare un nuovo tecnico visto il probabile addio di Raffaele Palladino, e il Torino. Le strade dei granata e di Ivan Juric sembrano destinate, infatti, a separarsi. Staremo a vedere.