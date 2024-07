Keir Starmer è il nuovo Primo Ministro inglese. "Ricostruiremo il Paese" assicura nel primo discorso

"Ricostruiremo la Gran Bretagna mattone dopo mattone, il cambiamento inizia oggi". Lo assicura il laburista Keir Starmer nel primo discorso alla nazione dopo aver ricevuto, dalle mani di Re Carlo III, il mandato di formare il nuovo governo. Da Buckingham Palace, l'arrivo al numero 10 di Downing Street, insieme alla moglie Victoria. "Il mio governo sarà al servizio di tutti, anche di chi non ha votato i laburisti" afferma Starmer, chiedendo al Paese di unirsi per ricostruire l'economia, aumentare la sicurezza, potenziare le risorse destinate al sistema sanitario nazionale. E non è mancato anche un ringraziamento al predecessore, Rishi Sunak.





SUNAK, MIA RESPONSABILITÀ PER LA SCONFITTA

Solo un'ora prima, l'ormai ex premier aveva tenuto un altro discorso, l'ultimo. Sunak si è attribuito tutta la responsabilità della sconfitta, parlando di un segnale chiaro arrivato dagli elettori, con il disastroso tracollo dei conservatori dopo 14 anni di governo. Sunak ha ricordato i traguardi raggiunti, parlando di un paese più forte e più sicuro. Poi ha spiegato che lascerà anche la guida del partito, prima di ringraziare i colleghi e fare i migliori auguri a Starmer, che si prepara a formare, sin da oggi, la squadra di nuovi ministri.





BASSA AFFLUENZA

Sonora sconfitta per i, come ampiamente annunciato dai sondaggi. Anche se a far riflettere sono anche altri numeri, quelli sull'affluenza: secondo i primi dati, potrebbe essere la più bassa registrata negli ultimi vent'anni. A scrutinio quasi ultimato infatti, si attestava al 59,8%. Alle ultime elezioni, quelle del 2019, era stata del 67,3%. Intanto è ufficiale l'elezione a deputato di Nigel Farage, dopo sette tentativi falliti. Il leader di, la destra populista, ha stravinto nel collegio di Clacton-on-Sea. Soddisfatto, Farage ha lanciato la sfida a Starmer: "ha detto