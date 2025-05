Donald Trump, Zelensky e Putin si odiano forse la pace in Ucraina non è possibile

Donald Trump, in un’intervista rilasciata alla Nbc, ha ammesso che un accordo tra Ucraina e Russia potrebbe non essere realizzabile. C'è un odio tremendo tra due uomini, ha detto il presidente Usa, riferendosi a Zelensky e Putin. Forse una pace non è possibile, ha aggiunto. Il tycoon è poi tornato a non escludere l'uso della forza militare per annettere la Groenlandia. Sul fronte economico, il capo della Casa Bianca ha minimizzato i timori di recessione, parlando della possibilità di rendere permanenti alcuni dazi. Quanto a Pechino, ha ammesso di essere stato molto duro con la Cina. Il Dragone ora però vuole raggiungere un accordo, ha detto ancora Donald Trump. Il leader americano, inoltre, ha evocato i nomi del segretario di Stato Marco Rubio e del suo vice JD Vance come suoi potenziali successori, escludendo un terzo mandato. Alla domanda "Ritiene di dovere rispttare la Costituzione?" il presidente ha sorpreso tutti rispondendo "Non lo so". Infine Trump ha dichiarato che non rimuoverà Jerome Powell dal suo incarico alla guida della Fed prima della scadenza del mandato, la cui fine è prevista nel maggio del 2026.