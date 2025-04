Morte di Papa Francesco, il Vaticano fa sapere che il Giubileo continua

''Il Giubileo, che è stato aperto da Papa Francesco, continua''. E’ quanto ha dichiarato, poco dopo le 13, il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, dopo la comunicazione della sospensione della canonizzazione di Carlo Acutis, a seguito della morte del Pontefice. La messa prevista in occasione del Giubileo degli adolescenti, invece, resta in programma, così come le altre celebrazioni e gli appuntamenti previsti dal calendario giubilare. Il Giubileo degli adolescenti, con la messa a Piazza San Pietro, si terrà il 27 aprile.

"Il Giubileo resta aperto", ha voluto precisare, in un momento di sommo dolore, il portavoce della Santa Sede Matteo Bruni. Non è la prima volta che un papa muore durante il Giubileo, l'anno della remissione dei peccati, della riconciliazione, della conversione e della penitenza sacramentale.

E’ successo per la prima volta a Papa Innocenzo XII nel Giubileo del 1700. È stata anche la prima volta che la Porta Santa veniva aperta da un Papa e chiusa da un altro, papa Clemente XI. Il Giubileo della Speranza indetto da papa Francesco, che ha la durata di un anno e che prevede più di trenta appuntamenti, subirà necessariamente delle modifiche perché le celebrazioni e i rituali specifici previsti dal protocollo (come la veglia funebre, il funerale e il conclave per eleggere il nuovo Papa) dovranno in qualche sovrapporsi agli eventi giubilari che coinvolgono oltre 30 milioni di pellegrini.

L’Anno Santo, iniziato l’8 dicembre 2024 con l’apertura della Porta Santa a San Pietro da parte del Pontefice appena scomparso, entra ora in una fase segnata dall’attesa del successore di Bergoglio. L’agenda da qui alla fine dell’anno, dopo il periodo di trasizione appena iniziato, sarà prossimamente decisa in base alle indicazioni del nuovo Santo Padre.