Formula 1, Norris su Mc Laren in pole nella Gara Sprint in Cina, la corsa breve è in programma domani alle 5 Photo Credit: agenziafotogramma.it

Qualifiche della Gara Sprint di domani in Cina caratterizzate da pioggia e caos . Due sessioni con il circuito di Shanghai asciutto, una con l'asfalto totalmente bagnato. Tempi ottenuti, poi tolti e, infine, riassegnati. Di base tanti errori. Ad emergere la Mc Laren di Lando Norris che ha ottenuto un tempo incredibile, 1:57.940 , dando oltre un secondo a tutti. Fin qui tutto normale. Poi il crono del britannico viene prima cancellato, per il superamento dei track limits all’ultima curva del giro precedente, e successivamente riassegnato, quando Lewis Hamilton sta ormai festeggiando la prima posizione. Tutto questo nonostante Norris sia uscito di pista in curva-16.





Lewis Hamilton in evidenza

Il sette volte campione del mondo si è dovuto accontentare della seconda posizione, ma la prestazione di oggi è stata soddisfacente, soprattutto considerando l’eliminazione di George Russell nella Q2 . In queste condizioni l’esperienza ha fatto la differenza. Non è un caso che Hamilton e Fernando Alonso fossero in prima fila, prima che a Norris venisse restituito il giro: lo spagnolo partirà terzo davanti a Max Verstappen.





Ferrari in affanno