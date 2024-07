Formula 1, Piastri trionfa in Ungheria, secondo posto per Lando Norris, terzo Hamilton. Male Verstappen che chiude quinto Photo Credit: agenziafotogramma.it

Tradizionalmente considerato un evento poco emozionante a causa del difficile tracciato per i sorpassi, il Gran Premio d'Ungheria 2024 si è rivelato una delle gare più avvincenti della stagione. Ha confermato il nuovo ruolo di leader delle McLaren e ha aggiunto ulteriori momenti di tensione per il campione del mondo in carica, Max Verstappen. La vittoria è andata a Oscar Piastri, alla sua prima affermazione in Formula 1. Il compagno di squadra Norris ha dovuto cedere, seppur con qualche riluttanza, il primo posto secondo le direttive del team, dopo due pit stop gestiti male dal muretto. Sul podio con loro è salito Lewis Hamilton, che nel finale ha bloccato con fermezza i ripetuti tentativi di sorpasso di Verstappen, che ha rischiato l'incidente, regalando così il quarto posto a Charles Leclerc, questa volta più veloce di Carlos Sainz, che ha concluso sesto dietro l'olandese.





LE PAROLE DI PIASTRI E IL RACCONTO DELLA GARA

"È davvero una sensazione speciale, è il giorno che sognavo da bambino ed è successo solo dopo 18 mesi alla McLaren", ha dichiarato entusiasta il 23enne di Melbourne. "Alla fine è stato un po' complicato anche se mi ero messo in una buona posizione già dopo la partenza. Un grande ringraziamento alla squadra, è un onore guidare una vettura incredibile, dominare la gara e fare una doppietta." Piastri, partendo dalla seconda piazzola della griglia, ha avuto un'ottima partenza e si è inserito all'interno per prendere il comando alla prima curva. Verstappen, scattato dalla seconda fila, ha superato il poleman Norris, ma è andato largo e, per evitare sanzioni, il team ha preferito fargli restituire la posizione. Sainz, partito al fianco di Verstappen, è stato meno efficace di Leclerc e, tra alti e bassi nei pit stop, ha concluso sesto, mentre il monegasco ha guadagnato due posizioni.