Carlos Sainz su Ferrari vince il Gran Premio del Messico di Formula 1, sul podio anche Leclerc, terzo

Carlos Sainz su Ferrari ha vinto il Gran premio di Formula 1 del Messico. Il pilota della Rossa ha preceduto al traguardo Lando Norris su Red Bull e il compagno di scuderia Charles Leclerc. Seconda vittoria consecutiva della Ferrari dopo quella negli Usa di Leclerc e la quinta quest'anno. La scuderia di Maranello punta a vincere il Mondiale Costruttori.

La gara

Partenza spettacolo con un testa a testa tra Sainz e Verstappen con lo spagnolo della Ferrari che per tenere la posizione è uscito di pista tagliando la curva. Poi ha lasciato la posizione all'olandese. Pochi metri, poi il contatto tra Tsunoda, che finisce fuori pista chiuso dall'Alpine di Gasly, e Albon. Male Perez che è finito sotto investigazione per falsa partenza. Era ampiamente fuori posizione in grigli. Il messicano della Red Bull partiva in nona fila. Safety car in pista per l'incidente di Tsunoda. La situazione al sesto giro era questa: Verstappen al comando, poi Sainz, Norris e Leclerc. Al nono giro, Lo spagnolo della Ferrari porta a termine uno spettacolare sorpasso dell'olandese della Red Bull. Lo spettacolo di questo gran premio non è finito. Nel tentativo di approfittarne, Norris cerca il sorpasso sul pilota della Red Bull. I due, fianco a fianco, si danneggiano a vicenda spingendosi fuori pista. Ne approfitta Leclerc che li supera entrambi portandosi in seconda posizione. Verstappen finisce sotto investigazione per il comportamento in pista durante il duello e prende 10 secondi di penalità. Poi all'olandese vengono dati altri 10 secondi di penalizzazione per aver tratto vantaggio dall'essere uscito di pista. 20 secondi da scontare al primo pit-stop. Verstappen si ferma ai box e riparte quindicesimo. A metà gara la situazione. Al comando Carlos Sainz, secondo Charles Leclerc, entrambi su Ferrari, poi Norris in terza posizione su McLaren, quarto Russel su Mercedes. Verstappen sale dalla quindicesima alla nona posizione. Sul Gran premio del Messico incombe l'incubo pioggia, ma la gara va avanti così come Lando Norris che gira sempre più veloce e cerca di infastidire Leclerc. Al 56esimo giro continua la rincorsa di Verstappen. Il campione del Mondo sale in sesta posizione. La corsa di Sainz viene rallentata dai doppiati. Al 62esimo giro il colpo di scena. Norris Passa Lecerc e sale al secondo posto. Il monegasco della Ferrari arriva largo perdendo la macchina all'ultima curva prima del traguardo, rischiando di uscire. Ne approfitta Norris per superarlo. Finisce con una vittoria della Ferrari, quella di Sainz. Poteva essere un trionfo come ad Austin. Seconda la McLarend di Lando Norris. terza l'altra Rossa di Leclerc. Al quarto posto Hamilton su Mercedes