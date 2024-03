Pasqua, ispezioni dei Nas in tutta Italia. Due tonnellate di uova e colombe sequestrate

Più di 840 ispezioni in laboratori di produzione e negozi di dolci simbolo della Pasqua. È quanto è stato messo in atto ai Carabinieri dei Nas d’intesa con il Ministero della Salute. Nel 38% delle aziende controllate sono state accertate irregolarità, per un totale di 2 tonnellate di alimenti sequestrati e 425mila euro di sanzioni. Sei invece i titolari di esercizi commerciali deferiti all’autorità giudiziaria, con il sequestro di 300 tra colombe e uova di cioccolato.





LE VIOLAZIONI

Tra le violazioni accertate, i dolci industriali che venivano riconfezionati e spacciati per prodotti artigianali, e quindi venduti a prezzi superiori. Ma in 15 casi è stata disposta anche la chiusura delle attività commerciali per gravi carenze igieniche, con materie prime scadute, prive di etichettatura e tracciabilità, o in qualche caso stoccate in locali con presenza di escrementi di roditori. Un'operazione quella dei Nas - sottolinea Coldiretti - particolarmente importante visto che quasi 7 italiani su 10 porteranno in tavola colomba e uova di cioccolato. "dice l'associazione, facendo riferimento ad un "