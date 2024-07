Brescia, picchiavano le figlie “non brave musulmane”. Familiari in fuga dopo la condanna

Sono in fuga i familiari delle quattro ragazze residenti a Brescia che hanno denunciato violenze e maltrattamenti subiti tra le mura domestiche poiché “non brave musulmane”. Un nuovo episodio di latitanza (dopo il caso Bozzoli), dunque, coinvolge la provincia della Leonessa.





I maltrattamenti

Al centro dell’attenzione delle forze dell’ordine ci sono il padre, la madre e il fratello delle quattro ragazze. I tre, di origini pakistane ma cittadini italiani, risultano irreperibili dopo aver appreso della condanna in via definitiva dalla Cassazione a cinque anni per maltrattamenti. Notifica ricevuta a inizio luglio e che ha fatto immediatamente scattare la fuga. A darne notizia il Giornale di Brescia, secondo cui sarebbe stato già firmato anche il decreto di latitanza da parte del primo giudice che li ha condannati.

Schiaffi, pugni, tirate di capelli che le quattro ragazze hanno avuto la forza di denunciare, dando il via all’iter giudiziario che ha portato alla condanna. Alla base delle violenze il rifiuto di mettere in pratica i dogmi più integralisti della loro religione: in particolare, le giovani si rifiutavano di studiare ogni giorno le sure del Corano e si ribellavano all’obbligo di indossare abiti tradizionali della cultura pakistana.