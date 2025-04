Spazio, tracce di vita sul pianeta K2-18b. Gli scienziati: “Mondo alieno potenzialmente abitato”

Presenza di acqua e un’atmosfera ricca di idrogeno e altri gas normalmente emessi da organismi viventi semplici. Gli elementi ci sono tutti per validare l’ipotesi avanzata dall’Istituto di Astronomia dell’Università di Cambridge: sul pianeta K2-18b, a 124 anni luce dalla Terra, potrebbero esserci forme di vita! Esseri molto semplici, come le alghe, che però potrebbero rappresentare una storica scoperta per il mondo dell’astrofisica.





Il pianeta

Per condurre la ricerca sono state fondamentali le rilevazioni svolte attraverso James Webb, il potente telescopio spaziale per l'astronomia a raggi infrarossi, messo in orbita il 25 dicembre 2021 grazie alla collaborazione internazionale tra l'Agenzia spaziale statunitense (NASA), l'Agenzia spaziale europea (ESA) e l'Agenzia spaziale canadese (CSA). Questo incredibile “cannocchiale” ha permesso al team che ha condotto lo studio di osservare da vicino K2-18b, un pianeta che orbita attorno a una nana rossa a 124 anni luce dalla Terra e di ottenere dati sorprendenti. Sulla superficie è stato avvistato un oceano di acqua liquida, collocato sotto un’atmosfera ricca di idrogeno e altri gas (come il dimetil solfuro (Dms) e il dimetil disolfuro (Dmds)), normalmente generati da organismi viventi semplici.