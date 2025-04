Carburanti: scendono i prezzi, benzina al minimo da ottobre 2021

Buone notizie per gli automobilisti (e non solo!). Dopo mesi (anni?) caratterizzati da forti oscillazioni, nelle ultime settimane i prezzi dei carburanti alla pompa si sono notevolmente abbassati. L’indice dei valori medi nazionali del self indica cifre che non si vedevano da molto tempo: la benzina, ad esempio, è arrivata sotto 1,72 euro/litro (non succedeva dal 12 ottobre 2021, fatta eccezione per il periodo settembre-dicembre 2022 grazie agli sconti sulle accise); stessa sorte per il gasolio, al minimo dal 13 gennaio 2022.





I prezzi in calo

Questo cambio di passo, che impatta sulla vita degli automobilisti e dei consumatori in generale, è influenzato da molti fattori. Uno di questi, il rafforzamento dell’euro sul dollaro derivante dall’imposizione dei dazi americani. La nostra moneta risulta ai massimi da inizio 2022 e questa dinamica permette ai compratori europei di ammortizzare l’eventuale rialzo delle quotazioni dei prodotti raffinati.

Anche la giornata odierna conferma nuovi movimenti al ribasso sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi. Per comprendere la situazione facciamo riferimento alle cifre comunicate dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del Made in Italy (elaborati da Staffetta Quotidiana); valori rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,718 euro/litro (invariato, compagnie 1,721, pompe bianche 1,712), diesel self service a 1,613 euro/litro (invariato, compagnie 1,617, pompe bianche 1,603). Benzina servito a 1,861 euro/litro (invariato, compagnie 1,902, pompe bianche 1,782), diesel servito a 1,757 euro/litro (invariato, compagnie 1,800, pompe bianche 1,674). Gpl servito a 0,733 euro/litro (invariato, compagnie 0,742, pompe bianche 0,722), metano servito a 1,490 euro/kg (+2 millesimi, compagnie 1,485, pompe bianche 1,493), Gnl 1,387 euro/kg (-1, compagnie 1,393 euro/kg, pompe bianche 1,383 euro/kg).

Un capitolo a parte è costituito dai distributori collocati in autostrada, dove invece la benzina self service si attesta intorno a 1,816 euro/litro (servito 2,086) e il gasolio self service a 1,723 euro/litro (servito 1,996). Il Gpl arriva a 0,856 euro/litro, il metano a 1,530 euro/kg, e il Gnl 1,474 euro/kg.