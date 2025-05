Ponte 1° maggio, 4 milioni di italiani in viaggio. L’alloggio preferito: case di amici e parenti

Dopo il “mini esodo” di ieri, 30 aprile, che ha visto tanti italiani mettersi in viaggio per trascorrere lontano dalle proprie città l’ultimo ponte primaverile, oggi si entra nel vivo del ponte del Primo Maggio. A beneficiare di questa importante ricorrenza è senza dubbio il settore turistico, pronto ad accogliere milioni e milioni di vacanzieri – connazionali e stranieri – che sfrutteranno questi giorni di pausa per viaggiare nel Bel Paese.





I dati Coldiretti

Secondo una ricerca Coldiretti/Ixè sono almeno 4 milioni gli italiani in viaggio per trascorrere almeno un giorno di vacanza fuori casa; tanti già in viaggio ieri, in una giornata da bollino rosso per i grandi spostamenti. Le principali mete, complice il bel tempo e le temperature quasi estive, le località di mare e montagna, seguite da cittadine di campagna e città d’arte. Da sottolineare una tendenza che da qualche tempo si rileva al momento delle prenotazioni: i vacanzieri del 2025 prediligono vacanze “green”, prenotando strutture e percorsi che rispettino al massimo l’ambiente.

E se bed and breakfast, alberghi e agriturismi rimangono luoghi ampiamente frequentati per il pernottamento, la necessità di risparmiare si fa sentire. Secondo l’indagine, infatti, l’alloggio preferito saranno le case di amici e parenti!





Il fattore meteo

A stimolare gli spostamenti anche il meteo e le temperature previste per questi giorni. Secondo gli esperti vedremo il sole su tutta la Penisola, con massime di 30°C fino a sabato. Un sostanziale anticipo d’estate, con la colonnina di mercurio che salirà fino a 8 gradi sopra la media di questo periodo. Questa condizione è dovuta all'alta pressione arrivata con l’anticiclone africano: un'ondata di calore in fase di spostamento verso nord.