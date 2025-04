Truffe agli anziani: smantellata una rete criminale che ha rubato milioni di euro in tutta Italia

La Polizia della Squadra Mobile di Genova ha smantellato una grande organizzazione criminale che ha messo a segno 103 truffe ai danni di anziani in tutta Italia, per un totale di quasi due milioni di euro tra gioielli e denaro. L'operazione a cui hanno partecipato anche i colleghi di Napoli, Bari, Benevento, Campobasso, Caserta, Frosinone, Isernia, Potenza e Salerno e il Reparto Prevenzione Crimine di Napoli, ha portato all'arresto di 22 persone e all'applicazione di 55 obblighi di dimora nel Comune di Napoli. In totale, sono state eseguite 77 misure cautelari, misure prese dalla giustizia per impedire che i coinvolti scappino, alterino le prove o commettano altri crimini. Nell'operazione sono stati coinvolti 300 agenti, che hanno effettuato perquisizioni a Napoli e Caserta. Il risultato di questa indagine, che ha richiesto mesi di lavoro da parte della Squadra Mobile di Genova e il coordinamento della stessa Procura della Repubblica, ha portato anche alla denuncia di altre 75 persone.

Come venivano organizzate le truffe

Le truffe erano molto sofisticate e ben strutturate. Il metodo più usato era quello del "finto incidente": i truffatori si facevano passare per poliziotti o altre autorità e raccontavano storie false su incidenti o problemi legali che riguardavano i familiari delle vittime. Raccontavano storie drammatiche, come incidenti o emergenze, e chiedevano soldi per risolvere il problema. In questo modo, sfruttavano la fiducia e la paura degli anziani, che si sentivano obbligati a dare subito soldi per evitare guai. Questo tipo di truffa, è riuscito a ingannare molte persone, facendole perdere grosse somme di denaro.