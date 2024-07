Giacomo Bozzoli è irreperibile. Ieri la condanna definitiva all'ergastolo per l'omicidio dello zio

Le ricerche sono andate avanti per tutta la notte, ma di Giacomo Bozzoli non c’è traccia. Il 39enne è stato condannato ieri in via definita all’ergastolo dalla Cassazione, che l’ha riconosciuto colpevole dell’omicidio dello zio Mario, confermando quindi la doppia condanna già incassata in primo grado e in appello a Brescia. In questi nove anni Giacomo Bozzoli era sempre rimasto in libertà. Ora per lui dovevano aprirsi le porte del carcere. Ma quando i Carabinieri sono andati nella casa sul lago di Garda dove risiede, Bozzoli non c’era, sparito come la moglie e il figlio. Gli inquirenti non escludono che possa costituirsi, ma neanche la fuga: Bozzoli potrebbe trovarsi già all’estero. Per questo è stato emesso un mandato d’arresto internazionale. Anche se al momento l'ex imprenditore non è tecnicamente un latitante e quindi non è possibile cercarlo attraverso intercettazioni e altre modalità d'indagine. Se non dovesse essere trovato, nelle prossime ore scatterà la "dichiarazione di latitanza", provvedimento che deve essere motivato e che deve contenere "gli elementi che dimostrano l'effettiva conoscenza della misura e la volontà di sottrarvisi".