Trovato nel bresciano il corpo del bagnino scomparso dopo l’annegamento di un bambino nella piscina di Castrezzato

E’ arrivata la conferma. E’ di Matteo Formenti il cadavere rinvenuto nella tarda mattinata all’interno di una zona boschiva nel Bresciano. Si tratta del bagnino della piscina di Castrezzato dove lo scorso venerdì è morto annegato un bimbo di 4 anni in un momento di distrazione dei genitori. ''Ero in municipio quando ho ricevuto la comunicazione, il corpo è stato trovato nel territorio del comune di Colonie ed è quello del ragazzo'', così il sindaco di Chiari, Gabriele Zotti. ''Non ho ancora sentito la famiglia ma so che i carabinieri stanno andando dai familiari di Matteo per dare loro la notizia ufficiale'', ha aggiunto il primo cittadino. ''La nostra comunità è stata colpita da 3 suicidi in una settimana, ognuno con la propria storia e ognuno con le proprie verità. Come sindaco e come padre, invito tutti ad un momento di riflessione e di preghiera, prima di giudicare e sentenziare'', ha scritto poi il sindaco Gabriele Zotti in un post pubblicato sulla sua pagina social.

Il corpo del 37enne è stato localizzato a Monte Orfano. L'allarme sarebbe stato lanciato da due escursionisti, in gita nei sentieri della zona situata fra i comuni di Erbusco, Rovato e Cologne e Coccaglio. I due avrebbero visto il corpo privo di vita dell'uomo nelle boscaglie, lanciando immediatamente l'allarme ai carabinieri. L'ipotesi principale, per come è stato trovato il corpo, è che si sia tolto la vita.

Il bagnino era scomparso da casa lunedì mattina dopo che il giorno precedente la procura aveva disposto nei suoi confronti e di tutti i colleghi presenti al momento dell'annegamento del bambino, il sequestro del telefono cellulare. Lunedì mattina i carabinieri avrebbero dovuto notificargli l'avviso di iscrizione nel registro degli indagati, ma il giovane non era già più in casa.