Bambina di 14 mesi muore in auto sotto il sole rovente, il papà l’ha dimenticata per ore nel parcheggio dell’ufficio Photo Credit: foto agenzia fotogramma.it

Una bambina di 14 mesi è morta soffocata dal caldo torrido dopo essere rimasta chiusa nell’auto parcheggiata sotto il sole rovente per alcune ore. Secondo una prima ricostruzione la piccola sarebbe rimasta chiusa nell’abitacolo per circa 6 ore, prima che il papà si accorgesse di lei. L’uomo avrebbe dovuto portare la figlia all’asilo nido, ma a causa di un tragico errore l’ha dimenticata in automobile ed è andato a lavorare. Solo al termine della giornata di lavoro, quando l'uomo è arrivato al parcheggio si è reso conto della tragedia, e ha chiamato i soccorsi. Il tragico incidente è avvenuto a Marcon, in provincia di Venezia.





I soccorsi

Il padre resosi conto di quanto accaduto, ha chiamato immediatamente l'ambulanza del 118, che è arrivata in pochi minuti. Per la bambina di 14 mesi, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Dopo il trauma, i genitori, che sono residenti a Mogliano in provincia di Treviso, sono stati assistiti dagli psicologi.





Il caldo soffocante

La tragedia della bimba morta in auto si è verificata in una giornata con temperature roventi, ben oltre i 30 gradi centigradi. Nelle giornate con caldo torrido, la temperatura interna di una vettura parcheggiato al sole può superare di 15 gradi centigradi quella esterna, arrivando nei periodi più torridi anche oltre i 50 gradi Centigradi e creando condizioni non tollerabili dal corpo umano, specialmente quello dei bambini.