In provincia di Torino un uomo uccide la moglie e poi si toglie la vita, gettandosi nel lago di Avigliana

L’ipotesi prevalente è che si tratti di un caso di omicidio suicidio. A Rivalta, nel torinese, dopo un litigio avvenuto nella mattinata con la moglie un uomo avrebbe ucciso la consorte e si sarebbe poi tolto la vita nel lago Grande di Avigliana. La vittima è Assunta Carbone, 54 anni detta Susy. Il cadavere della donna è stato ritrovato in un appartamento posto al secondo piano di una palazzina situata in una zona residenziale, nei pressi del centro storico. I carabinieri di Orbassano e Moncalieri giunti sul posto stanno compiendo gli accertamenti per ricostruire la dinamica. E' al lavoro anche la magistrata Elisa Pazè della Procura del capoluogo piemontese. Il corpo di Alessandro Raneri, 55 anni è stato recuperato dai vigili del fuoco. Alcuni testimoni hanno raccontato di avere vito il presunto omicida mentre si tuffava nelle acque del lago, poco distante dal luogo del delitto, acque da cui non è più riemerso. L’ipotesi dei soccorritori è quella, come detto, di un gesto volontario.