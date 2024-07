Tutto pronto per le Olimpiadi, il Presidente Mattarella a Parigi con Tamberi canta l'inno nazionale

A Parigi è tutto pronto: domani alle 19.30 la cerimonia d'apertura della 33esima edizione dei Giochi Olimpici. Una celebrazione inedita: per la prima volta nella storia infatti non si terrà in uno stadio ma per le vie del centro città. La parata sfilerà lungo i luoghi simbolo della capitale francese, con più di 90 imbarcazioni che percorreranno circa 6km lungo la Senna, ospitando a bordo le delegazioni partecipanti, con 10.500 atleti coinvolti. Presenti un centinaio di Capi di Stato. Tra loro, anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che è arrivato a Parigi proprio oggi.

"L'AFFETTO DI TUTTA ITALIA"

Mattarella ha visitato il Villaggio olimpico e ha cantato l'inno nazionale con gli azzurri. "" ha detto il Presidente rivolgendosi agli atleti ". Poi un incoraggiamento emozionato: "ha detto il capo dello StatoPoco prima, accompagnato dai corazzieri, Mattarella aveva firmato anche il muro della tregua olimpica, simbolo dell’impegno dei Giochi nell’ispirare la pace attraverso lo sport.





L'EMOZIONE DI TAMBERI

Il Presidente ha ricevuto anche una felpa col suo nome in regalo dal team azzurro, rappresentato dai portabandiera, la schermitrice Arianna Errigo e Gianmarco Tamberi. Il campione olimpico in carica nel salto in alto ha condiviso con Mattarella anche il viaggio in aereo. Un'emozione che ha voluto condividere sui social, in una serie di scatti che li ritraggono insieme.scrive Tamberi "