Tennis, Internazionali BNL d'Italia, Jasmine Paolini conquista la semifinale, mentre un grande Musetti elimina Medvedev

Lorenzo Musetti conquista un posto nei quarti di finale agli Internazionali d’Italia, confermando la sua crescita sui campi in terra rossa del Foro Italico. Il toscano, attualmente numero 9 della classifica ATP e ottava testa di serie del torneo, ha superato in due set il russo Daniil Medvedev, numero 11 del mondo, con il punteggio di 7-5, 6-4 in un’ora e 29 minuti effettivi di gioco. Decisivo l’ultimo scambio, rimandato di oltre tre ore a causa della pioggia, ma Musetti è riuscito a mantenere la calma e chiudere al primo match point dopo la lunga interruzione. La sua prova, concreta e coraggiosa, è stata accompagnata dal sostegno del pubblico romano, che nonostante il maltempo è rimasto sugli spalti aspettando la ripresa del match. Il prossimo avversario del 22enne azzurro sarà il vincitore della sfida tra il tedesco Alexander Zverev, attuale numero 2 del ranking, e il francese Arthur Fils, tredicesimo favorito del tabellone. Intanto, l’edizione 2025 del torneo si profila già come un successo sul piano organizzativo, con oltre 362mila biglietti venduti a cinque giorni dalla conclusione e incassi che superano i 34 milioni di euro. Risorse importanti, parte delle quali saranno destinate allo sviluppo del tennis giovanile e dell’attività di base.

LA REMUNTADA DI JASMINE CHE VALE LA SEMIFINALE

Jasmine Paolini continua a scrivere pagine importanti della sua carriera e del tennis italiano, raggiungendo per la prima volta la semifinale degli Internazionali d’Italia. Sui campi in terra battuta del Foro Italico, l’azzurra – attualmente numero 5 al mondo e sesta favorita del seeding – ha superato in rimonta la russa Diana Shnaider, numero 11 del ranking WTA, al termine di un match durissimo. Dopo aver perso il primo set al tie-break per 7-6 (1), Paolini ha saputo reagire con determinazione, chiudendo i successivi parziali 6-4, 6-2 dopo due ore e ventinove minuti di gioco. Giovedì, in semifinale, affronterà la vincente tra Elina Svitolina, ucraina numero 14 del mondo, e l’americana Peyton Stearns, attualmente al 42° posto del ranking. Grazie a questo traguardo, Paolini diventa la quattordicesima giocatrice italiana a spingersi fino alle semifinali del prestigioso torneo romano, un risultato che mancava da tempo nel panorama azzurro. Nella storia degli Internazionali, solo tre italiane sono riuscite a sollevare il trofeo in singolare. Lucia Valerio fu la prima, nel 1931, imponendosi al Tennis Club Milano con il suo stile paziente e meticoloso. Nel 1950, fu la volta di Annelies Ullstein, tedesca naturalizzata italiana, che vinse a Roma pochi anni dopo la guerra, entrando tra le prime dieci tenniste al mondo. Infine, nel 1985, Raffella Reggi conquistò il titolo a Taranto, in una storica edizione che la vide trionfare sia in singolare sia in doppio, aprendo la strada a nuovi successi internazionali anche l’anno seguente.