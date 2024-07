Giro d’Italia Women, Lotte Kopecky firma la quinta tappa, Longo Borghini si conferma in rosa

LA GARA

A mettere la firma sulla quinta tappa è la campionessa del mondo in carica Lotte Kopecky. La belga, già maglia rossa, si impone quasi per distacco, in volata, al termine dei 108 chilometri della Frontone- Foligno. Con gli abbuoni conquistati, arriva a soli 3 secondi di ritardo da Elisa Longo Borghini. La campionessa italiana intanto resta in maglia rosa, conquistata 5 giorni fa a Brescia. La indosserà anche domani, nei 159km della sesta frazione, da San Benedetto del Tronto a Chieti: la più lunga, ricca di salite e che si annuncia decisiva.