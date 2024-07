Le elezioni nel Regno Unito, laburisti verso una vittoria che potrebbe essere storica

Nelle quattro nazioni del Regno Unito - Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord - urne aperte dalle 7 di questa mattina. Sono 50 milioni gli elettori chiamati a votare per il rinnovo dei 650 seggi della Camera dei Comuni, unico ramo elettivo del Parlamento di Westminster. E il risultato potrebbe essere storico: secondo i sondaggi infatti si annuncia una vittoria senza precedenti del Partito Laburista, capitanato dal moderato Sir Keir Starmer.





PERICOLO PER I TORIES

Sessantun'anni, avvocato, la sua è stata una campagna elettorale semplice e con una sola grande promessa: il cambiamento. E tanto sembra essere bastato ai britannici, dopo 14 anni di governo conservatore, segnati da terremoti come la Brexit, instabilità politica - come il mandato flash di Liz Truss - e scandali, primo su tutti il partygate che ha visto protagonista Boris Johnson.in grande difficoltà, con lo stesso premier Rishi Sunak che rischia di perdere il suo seggio. Oggi è stato uno dei primi leader a votare, a Richmond, lanciando un ultimo appello agli elettori.ha scritto Sunak su X, allegando una foto sua e della moglie al seggio. Ma il suo partito subisce anche la concorrenza dei populisti dila creatura di Nigel Farage, ex. Secondo un sondaggio dell', potrebbe aggiudicarsi il 14% dei voti, decisivi per affossare i conservatori.





L'INCONTRO CON CARLO III

Seggi aperti fino alle 22. Punto interrogativo sull'affluenza, che nel 2019 si era attestata al 67,3%. E già domani Re Carlo III dovrebbe ricevere e approvare il futuro capo del governo, nuovo inquilino di Downing Street. Dove ad aspettarlo, com'è ormai tradizione, ci sarà anche il gatto Larry, amatissimo dagli inglesi.