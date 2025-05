La messa d'insediamento di Leone XIV: "Io scelto senza meriti, la Chiesa sia unita". Poi l'appello alla pace

Una messa fortemente simbolica e che ha visto un Prevost visibilmente commosso, in più di un’occasione: è quella d'insediamento, terminata intorno a mezzogiorno sul sagrato della Basilica di San Pietro, e che ha segnato l'inizio ufficiale del ministero del 267esimo Papa. Le letture in spagnolo e inglese, il Vangelo in latino e greco, poi il cuore della celebrazione, con il conferimento a Leone XIV dei simboli del pontificato: il pallio e l’anello del pescatore.





"CHIESA UNITA LIEVITO DI CONCORDIA"

Momenti segnati da lunghi applausi. Poi l’omelia. “” ha esordito Prevost, sottolineando la necessità di unaper diventareha aggiunto Leone XIV





L'APPELLO PER LA PACE

Un appello, quello alla concordia, arrivato anche nel corso del, al termine della celebrazione. Il Pontefice ha ricordato un mondo a cui serve la pace., dove bambini, famiglie e anziani sono ridotti alla fame, così come, definita ", come era solito fare Papa Francesco, ricordato più volte con affetto. Infine il ringraziamento a tutti coloro che sono arrivati in Piazza San Pietro, stimati, al termine della messa, inE che alle 9 di questa mattina, prima dell'inizio dei riti, hanno avuto anche l'occasione di vedere Prevost nel suo primo giro in





L'INCONTRO CON LE DELEGAZIONI

Il Pontefice ha poi incontrato le. Oltre al Presidente della Repubblica Mattarella e alla Premier Giorgia Meloni, presenti infatti i leader internazionali, dai reali, come Felipe e Letizia di Spagna, ai rappresentanti politici, come la Presidente della Commissione europea von der Leyen e il neo cancelliere tedesco Merz. Non ha rinunciato ad esserci neanche il Presidente ucrainoda Papa Leone. Incontro in Vaticano che potrebbe esserci, domani, anche con il vicepresidente americanoAnche lui ha salutato il Pontefice all'interno della Basilica, insieme al Segretario di Stato americano Marco Rubio. E proprio incontrando la delegazione statunitensee si è lasciato andare ad un abbraccio con un ospite speciale: