Ucraina, drone colpisce un minibus e uccide 9 civili. Zelensky, occasione persa per un cessate il fuoco

Il giorno dopo il faccia a faccia, a Istanbul, tra la delegazione di Mosca e quella di Kiev, un nuovo attacco russo si è abbattuto al confine con la regione di Sumy, nel nord dell’Ucraina. Un drone ha colpito un minibus che trasportava civili. Sono almeno 9 i morti e 7 i feriti. Le autorità locali hanno fatto sapere che si trattava di un veicolo utilizzato per le operazioni di evacuazione e parlano di crimini di guerra, con l’esercito russo che ha violato, ancora una volta, le norme del diritto internazionale.



ZELENSKY, MAGGIORE PRESSIONE SULLA RUSSIA

Intanto si guarda a nuove prospettive per un'intesa, dopo il sostanziale nulla di fatto in Turchia. "Quella di ieri è stata un occasione persa per il cessate il fuoco” ha scritto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, chiedendo che si faccia maggiore pressione sulla Russia affinchè fermi gli attacchi. "Senza sanzioni più severe, non cercheranno una vera diplomazia. Ieri tutti hanno visto una delegazione russa debole, impreparata e priva di poteri significativi. Questa situazione deve cambiare" ha aggiunto Zelensky.





CREMLINO, LO SCAMBIO DI PRIGIONIERI

Secondo il Cremlino invece i colloqui potranno proseguire, ma prima di procedere con un nuovo round di negoziati, bisognerà completare lo scambio di prigionieri deciso tra le parti proprio a Istanbul. Mille prigionieri ciascuno, mille russi in cambio di altrettanti ucraini. Lo ha spiegato il portavoce Dmitry Peskov, aggiungendo che un incontro tra Putin e Zelensky è possibile, a condizione però che si raggiunga prima un accordo.





TRUMP RILANCIA L'INCONTRO CON PUTIN

E sul tavolo resta l’ipotesi di un faccia a faccia tra il presidente russo e quello americano, Donald Trump. “” ha detto il tycoon in un'intervista asostenendo che il leader di Mosca sia stanco. Poi, la minaccia: se la Russia non accetterà un'intesa, gli Stati Uniti le imporranno nuove sanzioni. "ha concluso Trump.