Garante della Privacy, la relazione sul 2023, tra intelligenza artificiale e odio online

Benefici e rischi dell'intelligenza artificiale, crescente odio online: sono solo alcuni dei temi nella relazione presentata in Parlamento dal Garante per la protezione dei dati personali Pasquale Stanzione, che ha illustrato l'attività svolta dall'Autorità nel 2023.





L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Un anno ricchissimo a partire dalla diffusione di ChatGPT. Una tecnologia inizialmente bloccata vista la raccolta illecita dei dati personali e l'assenza di sistemi per verificare l'età dei minori. Poi riaperta, garantendo maggiore trasparenza agli utenti.ed è destinata ad esserlo sempre di più: a spiegarlo è proprio Stanzione, sottolineando che, se ben governata, può rappresentare un fattore di sviluppo positivo. Basti pensare al 65% dei ragazzi che ad oggi utilizza il sistema per studiare, tanto che si stima chesi siano preparati all'esame del 2024 proprio con ChatGPT. O il caso del mondo del lavoro, con. Non solo benefici però, ma anche rischi." spiega proprio Stanzione, portando ad esempio le disuguaglianze prodotte dal "", come i lavoratori della. Anche per questo l'Europa ha approvato l'AI Act, il primo regolamento al mondo a disciplinare lo sviluppo e l'utilizzo dell'intelligenza artificiale.





L'ODIO IN RETE E IL REVENGE PORN

Ma a preoccupare in maniera ancor più tangibile è l'odio sul web, messo in campo da persone reali. Stanzione prende ad esempio "e il caso della ristoratricecontro le minoranze e in particolare contro le donne, con la diffusione sui social di immagini di stupri, spesso di gruppo. Internet diventa così "come accade nelcon la pubblicazione di immagini intime che configurano: nel 2023 le segnalazioni sono state 299, il doppio rispetto all'anno precedente. Sono state trattate tempestivamente - spiega l'Autorità - e nella maggior parte dei casi l'esame si è concluso con un provvedimento diretto alle piattaforme coinvolte per ottenere il blocco preventivo della diffusione delle foto e dei video.