Sciolta la prognosi per Papa Francesco ma il ricovero prosegue. Il pontefice "è di buon umore"

Seppur il quadro clinico resti complesso, il bollettino arrivato nella serata di ieri ha fatto tirare un cauto sospiro di sollievo: i medici hanno sciolto la prognosi parlando di miglioramenti consolidati. Anche se le condizioni del pontefice, 88 anni, colpito da una polmonite bilaterale, continuano ad essere monitorate giorno dopo giorno e rendono ancora necessarie le cure ospedaliere, per cui le dimissioni appaiono lontane. Papa Francesco affronta così il suo ventiseiesimo giorno di ricovero al Policlinico Gemelli di Roma.





GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI

E gli ultimi aggiornamenti arrivati in questi minuti da fonti vaticane raccontano di un’altra notte tranquilla. Il Papa si è svegliato intorno alle 8, è di buon umore e conversa con le persone che gli stanno intorno. Stamattina ha seguito, come ieri, in video, gli esercizi spirituali con la Curia, collegandosi da uno schermo ma senza farsi vedere. Ha pregato nella cappellina al decimo piano del Policlinico. Poi ha portato avanti le cure farmacologiche, la fisioterapia, sia respiratoria che motoria.





IL PUNTO MEDICO

Si rende noto anche che oggi non sarà diffuso un nuovo bollettino medico - con gli specialisti che si riservano ancora di valutare la complessità della situazione - ma che sarà la sala stampa vaticana a fornire ulteriori indicazioni. Al momento un incontro tra i giornalisti e i medici che curano il Pontefice. E saranno sempre i sanitari ad indicare, una volta arrivate le dimissioni, quali eventuali attrezzature si renderanno necessarie per Papa Francesco. Ecco perché al momento non risultano - aggiungono dal Vaticano - lavori specifici a Casa Santa Marta per riaccogliere in futuro Bergoglio.





I ROSARI E LA MESSA SPECIALE

Intanto proseguono le preghiere per la sua salute. Oggi sarà il cardinale Kurt Koch a presiedere il rosario delle 18 nell'Aula Paolo VI, che sarà trasmesso sui maxi schermi in Piazza San Pietro. E una messa speciale, di ringraziamento, è stata organizzata per il prossimo 13 marzo, quando ricorrerà il dodicesimo anniversario dell'inizio del pontificato del Santo Padre. Si terrà alle 19, nella Chiesa nazionale degli argentini, Santa Maria Addolorata a Roma.