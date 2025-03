Gabry Ponte vince il San Marino Song Contest, la sua "Tutta l'Italia" arriva all'Eurovision

Un tormentone arrivato nel periodo Sanremese, scelto come jingle della 75esima edizione del Festival e che si prepara a conquistare, dopo le radio nostrane, anche quelle internazionali: Tutta l'Italia vince il San Marino Song Contest. Sarà Gabry Ponte quindi a rappresentare il Paese all'Eurovision. Un altro successo per il dj e producer, 51 anni, più di dieci milioni di dischi venduti, pronto a far ballare anche lo Stadio di San Siro con un evento speciale in programma per il prossimo 28 giugno.





SAN MARINO SONG CONTEST

ha spiegato Luca De Gennaro, presidente della giuria. Che ha assegnato il secondo posto alla band trentina The Rumpleda cui è andato anche il PremioE la terza posizione all'artista ucraino Teslenko. A conquistare il Premio della Critica invece è Pierdavide Carone, con la suaUna serata ricchissima quella di ieri, con uno show che ha visto tra i suoi ospiti anche Cristiano Malgioglio, La rappresentante di Lista, Senhit e Al Bano, che ha ricevuto il Premio alla Carriera.





PROSSIMA FERMATA EUROVISION

Dopo quello di San Marino,si prepara ora per il palco di Basilea, in Svizzera, dove andrà in scena l'Eurovision Song Contest. Gabry Ponte troverà un'altra conoscenza sanremese, Lucio Corsi, in gara per l'Italia con la sua. E nella serata di ieri è arrivato anche il vincitore del Festival svedese Melodifestivalen: il trio finlandese KAJ, con un brano che si è fatto notare parlando della tradizione della sauna. E le tradizioni, in questo caso italiane, sono sembrate a molti nel mirino di, la hit del rapper estone Tommy Cash, che è già riuscito a catalizzare su di sé l'attenzione. Le premesse per lo show ci sono tutte. Appuntamento dal 13 al 17 maggio.