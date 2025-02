Gaza, rilasciati gli ultimi ostaggi della prima fase. E Hamas si dice pronta alla seconda

Sono due i palchi allestiti per la liberazione, tra striscioni propagandistici e file di miliziani armati. I primi due ostaggi sono stati rilasciati a Rafah, nel sud della Striscia. Si tratta di Aver Mengistu, ebreo di origini etiopi di 38 anni, dieci dei quali trascorsi nelle mani di Hamas, e del 39enne Tal Shoham, con cittadinanza israeliana e austriaca, rapito il 7 ottobre del 2023 mentre si trovava con la sua famiglia nel kibbutz di Beeri. Intorno alle 12 invece il rilascio degli altre tre ostaggi nel campo di Nuseirat, al centro di Gaza: liberi il 22enne Omer Shem Tov, che ha baciato la testa di due miliziani accanto a lui sul palco, Elia Cohen e Omar Wankert. Ora sono stati affidati alla Croce Rossa Internazionale. Un sesto ostaggio, Hisham al-Sayed, prigioniero dal 2015, sarà liberato in un altro luogo, sempre a Gaza ma senza cerimonia pubblica. Sono così tutti liberi i 33 ostaggi che secondo l'accordo dovevano essere rilasciati nel corso della prima fase.



LO SCAMBIO CON I DETENUTI PALESTINESI

In cambio di questi rilasci, Tel Aviv libererà 602 detenuti palestinesi. Si stima che 445 persone siano state arrestate nel corso della guerra ma che tra gli altri figurino anche esponenti di spicco di Hamas. Che intanto ha fatto sapere di essere pronta a passare alla seconda fase dell'accordo, dicendosi disponibile a liberare tutti gli ostaggi ancora trattenuti in cambio del cessate il fuoco permanente e del ritiro completo dell'esercito israeliano dalla Striscia. Lo ha dichiarato il portavoce Hazem Qassem, sottolineando che la situazione a Gaza è catastrofica.