Papa Francesco, chi è la "signora con i fiori gialli" salutata nella benedizione dal balcone

È stata parte di una giornata storica, che ricorderà per tutta la vita: la signora Carmela Vittoria Mancuso ha 79 anni. Si è trasferita a Roma, dalla Calabria, negli ultimi anni. Un periodo in cui più volte, in udienza, ha visitato Papa Francesco. Che oggi le ha dedicato un saluto speciale, dal balconcino del Policlinico Gemelli.





IL SALUTO DI PAPA FRANCESCO

: sono queste le prime, poche, parole che ha pronunciato il Pontefice, che oggi è stato dimesso dopo un lungo ricovero, durato 38 giorni. Un lasso di tempo in cui molti fedeli si sono radunati nel piazzale dell'ospedale, lasciando ogni giorno omaggi e preghiere sotto alla statua di Papa Giovanni Paolo II. Tra loro anche la signora Carmela. Che era presente anche oggi, nella folla, con in mano il mazzo di fiori, subito notato da Bergoglio.





"UN RITUALE DA ANNI"

A spiegare la circostanza ai giornalisti, poco dopo, è stata proprio lei, colta dall'emozione.ha detto all'Adnkronos, raccontando di essersi presentata con un omaggio floreale per il Santo Padre a tutte le udienze in cui è stata nel corso degli anni." ha detto, spiegando che quelle di oggi erano rose gialle, che ha consegnato alla gendarmeria, per farle arrivare al Pontefice.





L'OMAGGIO A SANTA MARIA MAGGIORE

E Papa Francesco non solo ha preso con sé i fiori, ma ha voluto che fossero deposti all'interno della Basilica di Santa Maria Maggiore, dove si è recato subito dopo l'uscita dal Gemelli, con un veloce passaggio in auto, in segno di ringraziamento dopo la lunga degenza. Il Pontefice ha chiesto di lasciare i fiori al cardinale Makrickas, affinché venissero esposti davanti all'icona della Vergine Salus Populi Romani.