Per Putin sì alla tregua ma "solo se porta ad una pace duratura". Si profila una telefonata con Trump

Una dichiarazione cauta, arrivata dopo il bilaterale con l'omologo bielorusso Alexander Lukashenko. Vladimir Putin ha spiegato di essere a favore di una tregua in Ucraina ma che il cessate il fuoco deve portare ad una pace a lungo termine e ad eliminare le cause che hanno fatto scaturire il conflitto. Ci sono ancora questioni che devono essere affrontate - ha spiegato - per cui bisognerà consultarsi con gli Stati Uniti. La proposta emersa dai colloqui di Gedda tra la delegazione americana e quella ucraina non sembra aver soddisfatto pienamente il presidente russo. E non si esclude la possibilità di una telefonata con Donald Trump. Nell'attesa del colloquio, che al momento non è in agenda, Putin incontra a Mosca, a porte chiuse, l'inviato statunitense Steve Witkoff, braccio destro del tycoon.





IL KURSK, "ARRENDERSI O MORIRE"

Nel corso della conferenza stampa c'è stato spazio anche per aggiornamenti dal campo di battaglia. Il capo del Cremlino ha sostenuto che i suoi soldati avanzano su tutta la linea del fronte. In particolare nel Kursk, dove le truppe ucraine sarebbero ormai isolate.ha detto PutinE proprio a poca distanza da queste parole, le autorità di Kiev hanno fatto sapere di aver ordinato alla popolazione di evacuare otto località vicino alla regione russa,





TRUMP, PRONTO A PARLARE CON PUTIN

Parole, quelle sulla tregua, che sono piaciute a Donald Trump, che intanto dall'altra parte del mondo, a Washington, ha incontrato il segretario generale della Nato Mark Rutte. Il presidente americano si è detto pronto a parlare con l'omologo russo, definendole dichiarazioni di Putinseppur non completeaggiungendo che se Mosca dovesse rifiutare un piano di pace sarebbe una delusione per il mondo intero. Trump ha ribadito il suo impegno per fermare la guerra in Ucraina, dove muoiono troppe persone. Si tratta di umanità, ma anche di soldi, ha sottolineato il tycoon, parlando di una guerra che "".