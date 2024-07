Bologna, vittima di stupro si lancia dalla finestra per salvarsi. Arrestati tre giovani

L’avrebbero avvicinata nella zona universitaria per poi farla salire in casa con la scusa di offrirle della cocaina, ma la loro intenzione fin dall’inizio sarebbe stata quella di avere rapporti sessuali. Quando lei, una cittadina 37enne di origine somala, ha rifiutato, l’avrebbero bloccata nell'abitazione e violentata a turno per un’ora. È accaduto a Bologna, lo scorso 29 maggio. Per salvarsi, la vittima ha trovato come unica scappatoia una finestra: si è lanciata giù cadendo per sei metri, provocandosi una frattura del bacino, un trauma cranico e varie lesioni. Sarebbe stata proprio la caduta in strada tra le urla ad attirare l'attenzione dei vicini, che hanno chiamato i soccorsi e dato impulso alle indagini.





L'ARRESTO

Ieri i Carabinieri hanno arrestato i presunti responsabili, tre giovani. Si tratta di un ventiduenne italiano, proprietario dell’abitazione in cui si sarebbe consumata la violenza, e di due ragazzi tunisini di 17 e 18 anni, che si sarebbero conosciuti in una comunità per minori non accompagnati in cui erano stati collocati al loro arrivo in Italia, nel 2023. La donna intanto è ancora ricoverata.