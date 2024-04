Formula 1, in Cina dominio Red Bull, Verstappen e Perez partiranno davanti nella gara di domani, male le Ferrari

Max Verstappen e le Red Bull non si fermano più. Il campione del mondo olandese, dopo aver trionfato nella Gara Sprint di questa mattina all'alba sul circuito di Shanghai, ha conquistato anche la pole position del Gran Premio della Cina , che si correrà domani mattina, alle 9.00 ora italiana. Nelle qualifiche Verstappen ha ottenuto la quinta pole consecutiva in stagione e 37esima in carriera. Sulla griglia di partenza di domani, dopo il pilota olandese, partirà il compagno di scuderia Sergio Perez. Scatteranno dalla seconda fila, invece, Fernando Alonso su Aston Martin e Lando Norris sulla McLaren. Terza fila per Oscar Piastri con la McLaren e Charles Leclerc con la Ferrari. Settima posizione per l'altra Rossa di Maranello di Carlos Sainz.





Grande delusione in casa Ferrari