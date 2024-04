Genova: uccise la sorella, confermata in appello la condanna a 24 anni e mezzo per Alberto Scagni Photo Credit: agenziafotogramma.it

Il sostituto procuratore generale Ezio Castaldi aveva chiesto l'ergastolo per Alberto Scagni, l'uomo che il primo maggio 2022 uccise la sorella Alice sotto casa a Quinto. La Corte d’assise d’Appello di Genova ha deciso invece di confermare la sentenza di primo grado, 24 anni e mezzo con la dichiarazione di seminfermità mentale

Un delitto atroce

Secondo il procuratore generale infatti il delitto fu premeditato da Scagni. Sette ore prima dell'omicidio, l’uomo aveva chiamato al telefono i genitori, minacciando di morte loro, la sorella e il cognato, se non avesse ricevuto dei soldi. Il padre aveva chiamato la Questura ma le volanti non erano intervenute perché a loro dire, "non c'era un pericolo attuale e concreto”. Una motivazione peraltro accolta dal giudice che aveva archiviato il procedimento a carico di due agenti di polizia e una dottoressa della Salute mentale indagati nell'inchiesta sulle presunte omissioni e carenze nella gestione di Alberto nelle settimane precedenti il delitto, così come avevano denunciato i genitori. Alla stessa conclusione e cioè che era impossibile prevedere il gesto omicida di Alberto Scagni è giunta anche la Corte d’Assise d’appello di Genova. .